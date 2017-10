Ilsanker ist für Bayern-Doppel fraglich

Stefan Ilsanker plagt sich mit einem Zehenbruch

Der deutsche Vizemeister RB Leipzig könnte auch in den beiden anstehenden Duellen mit Bayern München auf ÖFB-Teamspieler Stefan Ilsanker verzichten müssen. Der Defensivspieler hatte sich vor zwei Wochen im Länderspiel gegen Serbien (3:2) die kleine Zehe angebrochen. Im Ligaspiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart (1:0) fehlte der 28-Jährige gesperrt.

"Er hat nach wie vor große Probleme mit seinem Zeh", sagte Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl am Sonntag über Ilsanker. Leipzig trifft am Mittwoch im Cup zu Hause und am Samstag in der Liga auswärts auf die Bayern.

apa