Jung nach Platzverweis für zwei Spiele gesperrt

Für dieses Foul an Kingsley Coman ist Gideon Jung für zwei Spiele gesperrt worden

Der Hamburger SV muss wie erwartet vorerst auf Gideon Jung verzichten.

Der 23 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen rohen Spiels für zwei Punktspiele gesperrt, teilte der HSV via Twitter mit. Der Verein habe dem Urteil bereits zugestimmt, hieß es weiter.

Jung fehlt dem HSV damit im Gastspiel bei Hertha BSC und im Heimspiel eine Woche später gegen den VfB Stuttgart. Der HSV-Profi hatte am vorigen Samstag gegen Bayern München (0:1) in der 40. Minute nach einem groben Foul an Kingsley Coman die Rote Karte gesehen.