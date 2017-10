Delaney fordert: "Nicht die netten Jungs sein"

Wünscht sich von seinen Teamkameraden mehr Härte: Thomas Delaney

Werders Mittelfeld-Ass Thomas Delaney hat eine härtere Gangart für die kommenden Partien angekündigt.

Beim 1:0-Sieg des Bundesliga-Vorletzten gegen 1899 Hoffenheim im DFB-Pokal kam es zu Rudelbildungen, an denen vor allem der Däne beteiligt war.

"Wir dürfen nicht diese netten Jungs sein. Wir müssen uns wehren", forderte der 26-Jährige. "In Kopenhagen war das eine Taktik von uns, so Stimmung zu machen. Ich habe sofort danach zu Robert Bauer gesagt: Das ist es, was wir brauchen. Ich liebe das. Wir wollen aber kein fieses Team sein."

Dazu verteidigte Delaney die Spielweise der Hanseaten. Mit zwei Viererketten agierte Werder gegen Hoffenheim extrem defensiv. "Hoffenheim ist eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Gegen die Top-Teams kann man das so machen", rechtfertigte der dänische Nationalspieler den taktischen Ansatz.

Am Sonntag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg erwartet Delaney allerdings eine offensivere Ausrichtung: "Es würde mich wundern, wenn dieselben elf Spieler auf dem Platz stehen würden."