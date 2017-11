Breitenreiter schiebt RB Favoritenrolle zu

André Breitenreiter und Hannover 96 wollen in der Tabelle an Leipzig vorbei ziehen

Ungeachtet des aktuellen sportlichen Höhenflugs tritt Aufsteiger Hannover 96 mit höchstem Respekt am Samstag bei RB Leipzig an.

"Ein solch' klarer Außenseiter waren wir in dieser Saison noch nicht", sagte 96-Trainer André Breitenreiter vor dem Gastspiel der Niedersachsen beim Vize-Meister.

"Sie verfügen über eine hohe Qualität, sind in der Breite gut besetzt und haben in den letzten Wochen gezeigt, dass sie mit der Doppelbelastung eigentlich gut umgehen können", lobte der 96-Coach den Gegner.

Dennoch rechnet sich der Bundesligavierte auch beim Champions-League-Teilnehmer etwas aus. Breitenreiter: "Wir nehmen uns auch in Leipzig einen Sieg vor. Wenn wir am Limit spielen, haben wir gegen jeden Gegner eine Chance." Die Norddeutschen würden mit einem "Dreier" in der Tabelle an den Sachsen vorbeiziehen.