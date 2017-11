Schnappt Real den Bayern Alexis Sánchez weg?

Alexis Sánchez steht angeblich auf der Einkaufsliste von Real Madrid

Noch im Sommer beschäftigte sich Bayern München mit einer Verpflichtung von Arsenal-Stürmer Alexis Sánchez. Doch der Chilene steht nun offenbar auf der Winter-Einkaufsliste von Real Madrid.

Wie das spanische Portal "El Confidencial" berichtet, hat Real-Präsident Florentino Pérez knapp 130 Millionen Euro zur Verfügung, die er für Neueinkäufe freigeben könnte. Die Madrilen wollen sich im Sturm verstärken und haben deswegen angeblich ein Auge auf Alexis Sánchez vom FC Arsenal geworfen.

Der Vertrag des 28-Jährigen läuft im Sommer 2018 aus. Deswegen würde Manager Arsène Wenger seinen Schützling im Winter wohl schon für 34 Millionen Euro ziehen lassen, berichteten englische Medien zuletzt. Auch der FC Bayern wird nach wie vor mit dem Chilenen in Verbindung gebracht und dabei immer wieder als Backup für Torjäger Robert Lewandowski gehandelt.

Angeblich sei aber auch Ligakonkurrent Manchester City an einer Verpflichtung von Sánchez interessiert. In dem Fall wäre es möglich, dass Sturm-Star Sergio Agüero die Skyblues verlässt - eventuell sogar Richtung Madrid. Ein Wechsel von Sánchez könnte also durchaus eine Kettenreaktion auslösen.

CR7 hat bereits Alarm geschlagen

Fakt ist, dass Real Madrid nach den vergangenen Erfolgsjahren in einer Formkrise steckt. In der Liga liegen die Königlichen nur auf Rang drei und haben acht Punkte Abstand zum Erstplatzierten aus Barcelona. Nach der 1:3-Niederlage in der Champions League gegen Tottenham schlug Superstar Cristiano Ronaldo bereits Alarm.

"All die Spieler, die uns diesen Sommer verlassen haben, haben uns stärker gemacht", sagte der Weltfußballer. "Das soll keine Entschuldigung sein, aber Spieler wie Pepe, James, Morata – sie haben uns stärker gemacht." Gut möglich, dass Real im Winter neue Spieler holt, die das weiße Ballett wieder besser machen.