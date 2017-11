Bayer-Trend macht nach "Punktgewinn" Hoffnung

Heiko Herrlich ist mit dem Punktgewinn in Augsburg zufrieden

Der FC Augsburg und Bayer Leverkusen spielen 1:1 und haben nun beide 16 Punkte. Dennoch könnten sich ihre Wege bald trennen.

Die Tabelle lügt nicht, besagt eine Binsenweisheit. Auf den ersten Blick bewegen sich der FC Augsburg und Bayer Leverkusen demnach in der Bundesliga auf Augenhöhe. Am Samstag endete ihr direktes Duell mit einem gerechten 1:1 (0:0), nach elf Spieltagen, also nach einem Drittel der Saison haben beide Mannschaften jeweils 16 Punkte zusammengeklaubt. Und doch erzählt die Tabelle im Falle des FC Augsburg und von Bayer Leverkusen nicht die ganze Wahrheit.

"Wir haben sicher in den ersten Spielen eine Durststrecke gehabt, was die Ergebnisse angeht. Wir haben gute Leistungen gezeigt, aber die Spiele aus der Hand gegeben", sagte Leverkusens Trainer Heiko Herrlich über die bisherige Bilanz seiner Mannschaft. Aus den ersten fünf Spielen holte die Werkself nur vier Punkte - aus den folgenden fünf Spielen dagegen deren elf. Nun also kam vor der Länderspielpause ein weiterer Zähler hinzu, und Herrlich stellte fest: "Der Trend geht in die richtige Richtung." Recht hat er.

Khedira freut sich über "sorgenfreie" Saison

Und Augsburg? Die bayerischen Schwaben begannen die Saison für ihre Verhältnisse hervorragend: mit zehn Punkten aus den ersten fünf Spielen. Trainer Manuel Baum durfte sogar im Aktuellen Sportstudio des "ZDF" mit taktischen Expertisen aufwarten. Aus den Saisonspielen sechs bis zehn aber holte seine Mannschaft dann nur noch fünf Zähler. "Unser Ziel ist es, eine sorgenfreie Runde zu spielen. Momentan ist die Runde sorgenfrei", sagte Rani Khedira - doch ein Trend in die richtige Richtung ist nur bedingt auszumachen.

Die Leistungen beider Mannschaften am Samstag lassen keine oder nur unpräzise Schlussfolgerungen zu, wie es ihnen nach der Länderspielpause ergehen wird. Tendenziell befindet sich Leverkusen tatsächlich auf einem guten Weg, Augsburg stößt immer wieder an seine Grenzen. Trainer Baum sagte deshalb: "Wir haben in elf Spielen eine ordentlich Leistung gezeigt. Wir haben uns ganz viel ganz gut erarbeitet. Aber wir tun gut daran, nicht nach oben oder unten zu schauen, sondern nur nach vorne."

Reuter wütet - Herrlich beklagt Bender-Ausfall

Im Rückblick auf das Spiel gegen Leverkusen missfiel Baum vor allem eine Szene aus der 39. Minute, als der für Sven Bender eingewechselten Griechen Panagiotis Retsos den Ball mit der Hand berührte. Schiedsrichter Christian Dingert entschied auf Elfmeter, widerrief die Entscheidung aber auf Anraten des Video-Assistenten. "Warum sagt jetzt ein Videoschiedsrichter, dass das eine klare Fehlentscheidung ist? Das ist mir ein Rätsel", schimpfte Manager Stefan Reuter bei "Sky".

Herrlich beklagte vielmehr eine Szene in der 33. Minute als Ja-Cheol Koo mit Sven Bender zusammenprallte. Sven Bender musste vom Feld, "Verdacht auf Rippenbruch", berichtete Herrlich. Unangenehm auch: Danach war bei Bayer ein Bruch im Spiel, den Kevin Volland mit seinem sechsten Saisontreffer nur kurz überdecken konnte (47.). Kevin Danso erzielte zwei Minuten später den Ausgleich. "Ich sehe den Punkt als Punktgewinn an", sagte Herrlich daher, in Augsburg hätten "schon ganz andere Mannschaften Federn gelassen."

Was das alles über den weiteren Saisonverlauf sagt? Sicher ist nur: Bayer Leverkusen spielt nach der Länderspielpause gleich mal gegen RB Leipzig. Und der FC Augsburg bei Bayern München.