Bayern zweifeln an "Nebendarsteller" Vidal

Arturo Vidal ist bei den Bayern längst nicht mehr unumstritten

Als "Mann für die großen Spiele" wurde Arturo Vidal im Sommer 2015 vom FC Bayern verpflichtet. Zweieinhalb Jahre später wird der Chilene in eben jenen Spielen regelmäßig zum Kurzarbeiter degradiert. Beim Rekordmeister soll die Unzufriedenheit über die Leistungen des Mittelfeldspielers wachsen.

17 Pflichtspiele hat der FC Bayern in der aktuellen Saison absolviert. Elf in der Liga, vier in der Champions League und zwei im DFB-Pokal. Gemessen an den Gegnern fallen vier dieser Partien in die Rubrik "große Spiele". Zwei gegen Leipzig, eins gegen den BVB und eins gegen Paris Saint-Germain. Arturo Vidal war in diesen Partien nie mehr als ein Nebendarsteller.

Im Pokalspiel gegen Leipzig wurde Vidal in der 57. Minute ausgewechselt, in der Liga wurde er gegen RB erst zur Pause eingewechselt. Im Ligagipfel gegen Borussia Dortmund durfte der 30-Jährige ganze sechs Minuten ran. In der Champions League gegen Paris spielte der Chilene zwar 90 Minuten durch, blieb dabei jedoch mehr als blass und ging mit dem Kollektiv unter.

"Ich erwarte viel mehr von ihm"

Selbst unter seinem einstigen Förderer Jupp Heynckes scheint der Südamerikaner nur schwer in die Spur zu finden. In den sieben Pflichtspielen unter "Don Jupp" brachte es Vidal nur auf einen Einsatz über 90 Minuten. Zahlen, die beim FC Bayern Zweifel nähren, ob der Chilene in Zukunft noch eine Verstärkung für die Münchner sein kann.

Laut eines Berichts des "kicker" gibt es beim FCB mittlerweile auch intern Köpfe, die nicht mehr daran glauben, dass der Chilene wieder zu alter Form zurückfindet.

Dass Vidal kürzlich sogar öffentlich von Jupp Heynckes angezählt wurde, zeigt deutlich, wie es um die Situation des Chilene bestellt ist. "Arturo ist ein großartiger Spieler, aber ich erwarte viel mehr von ihm", sagte der Coach über den Mann, den er selbst in Leverkusen zum Weltstar formte.

Bayern auf der Suche nach Ersatz?

Die Zweifel beim Rekordmeister gehen offenbar so weit, dass ein Verkauf im Sommer 2018 ein durchaus realistisches Szenario ist. Laut "kicker" sehen sich die Münchner bereits auf dem Transfermarkt nach neuen Mittelfeldspielern um.

Probleme, einen Abnehmer für den 30-Jährigen zu finden, dürfte der FC Bayern nicht haben. So berichten mehrere Medien in Italien und Deutschland seit Wochen übereinstimmend, dass der Chilene bei den Verantwortlichen von Inter Mailand immer noch hoch im Kurs steht. Angeblich, so heißt es, habe auch Vidal schon Interesse signalisiert, wieder in die Serie A zurückzukehren. Das Kapitel FC Bayern könnte sich somit schon ein Jahr vor dem offiziellen Vertragsende 2019 schließen. Stand jetzt ist es ein Verlust, den der FCB verkraften kann.