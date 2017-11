Aue verlängert vorzeitig mit Tiffert

Christian Tiffert hat seinen Vertrag in Aue verlängert

Erzgebirge Aue hat den Vertrag mit Routinier Christian Tiffert vorzeitig bis Juni 2019 verlängert. Das teilte der Tabellenachte am Donnerstag mit.

"Ich bin wahnsinnig froh, dass ich das noch machen darf in dem Alter", sagte Tiffert. Er habe "viel Spaß an dem Beruf und festgestellt, dass ich noch niemandem zur Last falle und auch noch wichtig sein kann für die Mannschaft", ergänzte der frühere U21-Nationalspieler.

"Wir sind sehr froh, dass Christian unserer Mannschaft noch ein weiteres Jahr zur Verfügung steht und wir auf ihn bauen können. Mit all seiner Erfahrung und seinem Können ist er absolut wichtig für unser Team", erklärte Veilchen-Coach Hannes Drews.