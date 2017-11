Aubameyang äußert sich zu Barça-Gerüchten

BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang nimmt Stellung zu den Barça-Gerüchten

BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang wehrt sich gegen Gerüchte, er habe sich selbst im Sommer als Neymar-Nachfolger beim FC Barcelona angeboten.

"Hört auf, Geschichten zu erfinden", reagierte der Gabuner am Wochenende bei Twitter auf die im Netz kursierenden Wechsel-Spekulationen.

Mais arrêter donc d’inventé des histoires 😒🤫 — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) 11. November 2017

Die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" hatte zuvor berichtet, Aubameyang sei in der vergangenen Transferperiode selbst bei Barça vorstellig geworden, um sich als Nachfolger für den zu Paris Saint-Germain abgewanderten Neymar zu empfehlen.

Angeblich wandte sich Auba direkt an Klub-Präsident Josep Maria Bartomeu. Dieser soll das Angebot an Robert Fernández, Barcelonas Technischen Direktor, weitergeleitet haben.

Aubameyang besucht Dembélé - mit Barça-Jacke

Zu einem Wechsel kam es jedoch bekanntlich nicht. Stattdessen verpflichteten die Katalanen Offensiv-Juwel Ousmane Dembélé vom BVB - und überwies für den 20 Jahre alten Franzosen mehr als 100 Millionen Euro nach Dortmund.

Aubameyang hatte die Spekulationen um sein Interesse an einem Wechsel zum 24-fachen spanischen Meister in der Länderspielpause selbst angeheizt. Der 28-Jährige besuchte Kumpel Dembélé in Barcelona und wurde dabei mit einer Barça-Jacke abgelichtet.