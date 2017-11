"Remiskönig" Schmidt will endlich dreifach punkten

Keine Lust auf Unentschieden: Martin Schmidt

"Remiskönig" Martin Schmidt sieht den VfL Wolfsburg auf dem richtigen Weg und rechnet zeitnah mit dem ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga unter seiner Leitung.

"Wenn man die Entwicklung sieht, erkennt man, unsere Spiele werden immer besser", erklärte der Trainer der Wölfe vor dem Duell mit dem SC Freiburg am Samstag: "In den nächsten Wochen werden wir ernten, was wir gesät haben."

Seit dem Amtsantritt des Schweizers hat der VfL in sieben Ligapartien siebenmal unentschieden gespielt. In der Vergangenheit habe es an Aktionen vor dem Tor gefehlt, ergänzte Schmidt: "Von Spiel zu Spiel haben wir daran aber gedreht. Wir sind nun viel variabler und sind auf einem guten Weg."

Um die kuriose Serie zu beenden, forderte der 50-Jährige Mut von seinen Schützlingen: "Ein 0:0 brauchen wir nicht. Wir wollen offensiv agieren, Tore schießen und gewinnen."

Dabei wird Mittelfeldkämpfer Camacho, den eine Knöchelverletzung außer Gefecht setzt, allerdings nicht helfen können. Der Spanier wird den Wölfen voraussichtlich auch in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.