Metzelder über Aubameyang: "Irgendwann ist Schluss"

Pierre-Emerick Aubameyang steht in der Kritik

Am Donnerstag gab Borussia Dortmund bekannt, dass Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang beim Gastspiel beim VfB Stuttgart (Freitag, 20:30 Uhr) nicht im BVB-Kader stehen wird. Der Gabuner wurde laut Medieninformationen suspendiert, da er zu spät zum Training erschien. Ein Schritt, den Ex-Borusse Christoph Metzelder versteht.

"Ich glaube, dass es in den letzten Wochen Unmut auch Intern gab. So die eine oder andere Extra-Wurst, die er bekommen hat. Wenn ich das mit Leistung zurückzahle, ok. Vielleicht im Moment dann auch gerechtfertigt in der Konsequenz zusagen, irgendwann ist Schluss", so der ehemalige Nationalspieler gegenüber "Sky".

"Wir haben das letzte Saison bei Thomas Tuchel ja schon mal erlebt. Da hat man sich relativ schnell wieder zusammen gerauft", führte Metzelder weiter aus. Im vergangenen November verbannte der damalige Dortmunder Trainer Tuchel Aubameyang ebenfalls für ein Spiel auf die Tribüne. Damals wurde ein unerlaubter Kurztrip nach Mailand dem Top-Torjäger zum Verhängnis.

Die Maßnahme zeigte Wirkung. Bei seiner Rückkehr in den Kader der Schwarzgelben erzielte Aubameyang in der Liga vier Treffer gegen den Hamburger SV.