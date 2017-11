Heynckes bestätigt Wagner-Verhandlungen

Jupp Heynckes hat seine Meinung zu Sandro Wagner intern geäußert

Bayern Münchens Trainer hat bestätigt, dass der FC Bayern mit 1899 Hoffenheim über einen möglichen Transfer von Stürmer Sandro Wagner zum Rekordmeister verhandelt.

"Hasan Salihamidzic hat mit Alexander Rosen gesprochen, um zu eruieren, ob so eine Möglichkeit überhaupt bestände. Weil das ein wichtiger Spieler für Hoffenheim ist, und Nationalspieler", sagte Heynckes am Freitag. "Ich denke, dass normalerweise im Winter solche Transfers wahnsinnig schwierig sind. In der Phase sind wir drin und noch nicht weiter." Geduld sei gefragt.

Seine Meinung zu Wagner habe er intern geäußert, verraten wollte Heynckes seine Einschätzung jedoch nicht. Auch zur Nachfolgerfrage des Trainerpostens, die immer wieder gestellt wird, nannte Heynckes keine Namen, sagte jedoch: "Wenn ich um Rat gefragt werde, dann werde ich meine Meinung sagen. Ich habe schon den einen oder anderen Kandidaten."

Thiago fällt aus

Am Samstag trifft der FC Bayern auf den Tabellen-Zehnten FC Augsburg. Dann könnten Jérôme Boateng und David Alaba wieder im Kader stehen. "Wenn sie mir signalisieren, dass sie absolut beschwerdefrei sind - und das haben sie gestern eigentlich schon - dann stehen sie im Aufgebot", meinte Heynckes. Ausfallen wird Regisseur Thiago, der unter einer Knieprellung leidet. Bei Thomas Müller und Franck Ribéry stellte der Trainer eine Rückkehr im Dezember in Aussicht.

Des Weiteren freute sich Heynckes über die Rückkehr des alten und neuen Vereinsarztes Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt mit dessen Ärzteteam. Er denke, "dass wir da eine optimale ärztliche Versorgung haben." Doch auch mit dem Vorgänger Dr. Volker Braun habe er immer einen respektvollen Umgang gepflegt.