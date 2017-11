Fix! BVB bestätigt Mislintat-Wechsel

Verlässt den BVB: Chefscout Sven Mislintat

Der Wechsel von Borussia Dortmunds Top-Funktionär und Ex-Chefscout Sven Mislintat zum FC Arsenal ist perfekt. Das vermeldete der Klub am Montagabend. Bis zuletzt soll auch der FC Bayern um den Talentspäher des BVB geworben haben.

"Sven Mislintat war zehn Jahre lang mein engster Mitarbeiter. Zwischen uns ist ein enges Vertrauensverhältnis entstanden. Er hat beim BVB hervorragende Arbeit geleistet. Dies haben wir berücksichtigt, als Sven mich vor einigen Wochen darum bat, das außergewöhnliche Angebot des FC Arsenal annehmen zu dürfen", erklärte Sportdirektor Michael Zorc: "Wir wollten ihm diese Chance nicht verwehren."

Auch Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke fand lobende Worte für den "Diamantauge" genannten 45-Jährigen: "Sven Mislintat hat zunächst als Chefscout und schließlich als Leiter Profifußball viele Jahre lang ein Team von hervorragenden Mitarbeitern ebenso hervorragend geleitet. Ich bedanke mich – auch persönlich – bei ihm für die überragende Zusammenarbeit. Wir alle beim BVB wünschen Sven Mislintat für seine Zukunft nur das Allerbeste."

"Durch und durch Borusse"

"Mein Dankeschön geht an meine Chefs. In all der Zeit standen Aki Watzke und Michael Zorc immer hinter mir. Sie haben mich auch eingebunden, als es darum ging, das BVB-Scouting so aufzustellen, dass es unabhängig von einzelnen Personen immer auf einem hohen Level funktionieren wird. Das war mir sehr wichtig", erklärte Mislintat und fügte hinzu: "Ich bin hier geboren, aufgewachsen, arbeite seit 2006 für den Klub, bin durch und durch Borusse. Und das werde ich sicher auch immer bleiben!"

Laut "Sportbild" soll der FC Arsenal bis zu zwei Millionen Euro für den 45-Jährigen gezahlt haben.

An der Spitze des Scouting-Teams von Borussia Dortmund steht nun Markus Pilawa, der bereits vor einigen Wochen in seine neuen Aufgaben eingeführt wurde.