Zieht um die Häuser: HSV-Keeper in der Kritik

Abgestürzt: HSV-Keeper Julian Pollersbeck

Vom Helden zum Bankdrücker: Julian Pollersbeck kam als frischgebackener U21-Europameister zum Hamburger SV und sollte den scheidenden René Adler zwischen den Pfosten beerben. Doch dann kam alles anders.

"Es ist das Gesamtpaket, das ganze Drumherum: geile Fans, ein geiles Stadion und eine geile Stimmung. Ich möchte hier den nächsten Schritt machen und die Voraussetzungen dafür sind im Verein super", hatte Pollersbeck noch bei seiner Vorstellung Anfang Juni gesagt. Fünf Monate später sieht alles ganz anders aus. Christian Mathenia hat dem 23-Jährigen den Rang abgelaufen.

Nun hat sich Gerry Ehrmann zur Lage seines ehemaligen Schützlings zu Wort gemeldet. Pollersbecks Mentor aus gemeinsamen Zeiten beim 1. FC Kaiserslautern hat ein vernichtendes Urteil für den Keeper parat. "Ich habe kein Mitleid mit Julian. Er denkt, er habe es nicht nötig. Er ist zu bequem und hat sehr wenig Eigenantrieb. Julian fehlt es an Selbstkritik. Du musst ihn zu seinem Glück zwingen", erklärte Ehrmann gegenüber "Sport1".

"Er ist nicht grundlos dritter Torwart"

Außerdem verriet der 58-Jährige, der unter anderem auch Tim Wiese und Roman Weidenfeller zu Spitzentorhütern machte, wie Pollersbeck seine Freizeit verbringt. "Ich habe gehört, dass er in Hamburg um die Häuser ziehen soll", sagte Ehrmann und fügte hinzu: "Wenn das bei mir passiert wäre, dann hätte er am nächsten Tag so trainiert, dass er dafür zu müde gewesen wäre.

Für den Trainer ist das Fazit klar: "Er ist nicht grundlos dritter Torwart beim HSV, da kommt Hochmut vor dem Fall"

"Wenn Pollersbeck richtig hart trainieren würde, dann wären seine Ausflüge in der Nacht in Ordnung", führte Ehrmann aus: "Aber man muss ihm zweimal die Woche den Arsch aufreißen, weil er von sich aus nichts macht."

Der ehemalige Förderer des U21-Europameisters ist enttäuscht: "Wenn man so verantwortungslos mit seinem Job umgeht, ist das traurig. Ich habe dafür kein Verständnis."

Pollersbeck kam bislang nur zwei Mal im Kader der Zweitvertretung des Nordklubs zum Einsatz. Dort blieb der Tortwart allerdings ohne Gegentor.