Rummenigge nimmt sich "viel Zeit" für Transfers

Laut Karl-Heinz Rummenigge wird der FC Bayern Transfer-Entscheidungen nicht übereilig treffen

Der FC Bayern will sich in den Verhandlungen um eine Verpflichtung von Nationalstürmer Sandro Wagner nicht drängen lassen.

"Bekanntermaßen macht der Transfermarkt am 1. Januar auf. Wir haben viel Zeit und Ruhe, um zu überlegen und die richtige Entscheidung zu finden", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge vor dem Abflug des deutschen Meisters zum Champions-League-Auswärtsspiel beim RSC Anderlecht.

Die Münchner haben den 28-jährigen Wagner von 1899 Hoffenheim ins Visier genommen, um einen Backup für Torjäger Robert Lewandowski im Kader zu haben. "Wir haben bestätigt, dass es Gespräche zwischen den Vereinen gegeben hat. Es ist aber gleichzeitig auch vereinbart worden, dass man keine Wasserstandsmeldungen abgibt. Wir werden das intern diskutieren und dann wird man weitersehen", sagte Rummenigge.

Der siebenmalige Nationalspieler Wagner hat bei 1899 Hoffenheim noch einen Vertrag bis 2020. Für den 1,94 Meter großen Stürmer dürfte eine zweistellige Millionensumme als Ablöse fällig werden. Ein Sieg in Anderlecht am Mittwochabend (20:45 Uhr) wäre angesichts einer UEFA-Siegprämie von 1,5 Millionen Euro nicht schlecht.

Rummenigge mahnt vor "Spannungsabfall"

Unterdessen blickt der Vorstandschef vor dem Abflug auf die sportliche Situation seiner Mannschaft. "Wir haben eine Serie hingelegt und man muss in diesem Flow bleiben". Allerdings habe er nicht den Eindruck, "dass die Mannschaft einen Spannungsabfall haben wird, Jupp (Heynckes, Anm. d. Red.) wird das auch nicht zulassen".

Seit der Rückkehr von Trainer Heynckes nach München hat der Fußball-Rekordmeister alle acht Pflichtspiele gewonnen. An den Gruppensieg in der Königsklasse glaubt Rummenigge dennoch nicht mehr. Dafür müsste der Fußball-Rekordmeister am 5. Dezember gegen Paris St- Germain nach dem 0:3 noch unter Carlo Ancelotti im ersten Duell mit 4:0 gewinnen, einen Erfolg in Anderlecht vorausgesetzt.

"Ich bin nicht dafür bekannt, dass ich 'Dreaming about White Christmas' von mir gebe", sagte Rummenigge. Er fügte hinzu: "Paris hat in der Champions League alles weggeputzt. Ich mache zwar kein Hehl daraus, dass wir am 5. Dezember zumindest gewinnen möchten. Aber ich bin kein großer Optimist, dass es für ein 4:0 reicht."