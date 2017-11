Süle über seine Rolle beim FC Bayern

Niklas Süle ist bei den Bayern-Fans gefragt

Für Niklas Süle und den FC Bayern München steht am Mittwoch das vorletzte Gruppenspiel der Champions League an. Das Weiterkommen ist dem zur Zeit auf dem zweiten Rang platzieren deutschen Rekordmeister nicht mehr zu nehmen. Den Innenverteidiger freut die aktuelle Lage.

"Es ist ja eine ganz entspannte Situation, weil wir ja schon das Achtelfinale erreicht haben", blickte der 22-Jährige, der im Sommer von der TSG Hoffenheim an die Isar gewechselt ist, gegenüber "FCBayern.tv" auf das Spiel gegen RSC Anderlecht. "Trotzdem ist es ein Champions League Spiel, bei dem wieder die Hymne ertönt auf die sich jeder Spieler immer freut", fügte Süle hinzu und betonte: "Die Spannung ist also da und wir wollen das Spiel gewinnen."

Der 1,95-Meter-Mann durfte in dieser Spielzeit schon drei Mal in der Königklasse ran und blieb dabei jeweils die volle Dauer über auf dem Feld. "Abgesehen von den Einsätzen, von denen ich schon viele machen durfte, gefällt es mir insgesamt wirklich sehr gut. Von allen Punkten her."

"Da schaue ich mir gern etwas ab"

Die Mannschaft habe ihn sehr gut aufgenommen. Vieles sei leichter gewesen, weil er schon viele Spieler vorher gekannt habe. "Ich fühle mich bei Bayern pudelwohl", lautete das Fazit des Abwehrmannes: "Sportlich läuft es jetzt auch wieder gut, für mich persönlich ebenfalls. Da müssen wir weiter ansetzen."

Dass Süle den Schritt aus dem Kraichgau zum deutschen Rekordmeister wagte, hing laut dem 22-Jährigen auch zum großen Teil mit den Weltmeistern Jerome Boateng und Mats Hummels zusammen. "Das war für mich ein wichtiger Grund, zu den Bayern zu wechseln. Denn ich kann so täglich mit ihnen trainieren, sehen, wie sie gewisse Dinge lösen." Er sei noch jung, gab Süle zu: "Da schaue ich mir gern etwas ab."

Perspektivisch möchte der Nationalspieler die beiden rund sieben Jahre älteren Innenverteidiger irgendwann ersetzen. "Ich will zeigen, dass sie einen guten Mann geholt haben", sagte er selbstbewusst, "ich will mich hier festspielen und versuche alles aufzusaugen von den beiden, was geht."