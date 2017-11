Augsburg in Bestbesetzung gegen Wolfsburg

Manuel Baum hat die Qual der Wahl

Fußball-Bundesligist FC Augsburg kann vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag personell aus dem Vollen schöpfen und auch auf die zuletzt verletzten Martin Hinteregger und Sergio Córdova zurückgreifen.

"Wir hatten gestern und heute alle 33 Spieler im Training, es steht jeder zur Verfügung", sagte Trainer Manuel Baum in der Pressekonferenz am Donnerstag.

Abwehr-Ass Hinteregger ist aber ebenso wie Sturmtalent Córdova (beide nach Verletzung am Sprunggelenk) wohl noch kein Kandidat für die Startformation.

"Das ist nicht so realistisch", sagte Baum, der kein konkretes Ziel für die verbleibenden fünf Pflichtspiele in diesem Jahr ausgab: "Wir wollen möglichst viele Punkte holen, haben in jedem Spiel eine realistische Chance. Dann schauen wir, was unterm Weihnachtsbaum liegt."