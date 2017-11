VfB-Durchstarter Pavard dankt Förderer Wolf

Hannes Wolf (l.) und Benjamin Pavard (r.) verstehen sich bestens

Der französische Nachwuchsspieler Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart hat erklärt, dass er seine guten Leistungen vor allem Trainer Hannes Wolf verdankt.

"Ich musste mich an eine neue Kultur und eine neue Sprache gewöhnen. Der Beginn war kompliziert, aber Hannes Wolf hat mir viel geholfen und an mich geglaubt. Noch heute ist er sehr streng mit mir, aber er will, dass ich besser werde und mein bestes Niveau erreiche. Der Coach hat großen Anteil an meinem Werdegang", schwärmte der 21-Jährige bei "Sky".

Pavard verpasste in dieser Saison beim VfB bislang keine Pflichtspielminute und wurde Anfang November erstmals für die französische A-Nationalmannschaft nominiert. Gegen Wales wurde er in der Halbzeit eingewechselt und feierte sein Länderspieldebüt.

Die Darbietungen der Youngsters wecken europaweit Begehrlichkeiten. Mit einem Wechsel beschäftigt sich Pavard jedoch nicht: "Darum kümmert sich mein Berater. Ich bin voll auf meine Leistungen und auf den Klassenerhalt mit dem VfB konzentriert. Aber ich fühle mich sehr, sehr wohl in Stuttgart."