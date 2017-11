WM 2018? Badstuber hat sein Ziel fest im Blick

Träumt noch von der WM in Russland: Holger Badstuber

Nach überzeugenden Leistungen im Dress des VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga hat Holger Badstuber die Hoffnung auf die WM 2018 in Russland noch nicht aufgegeben.

Dafür würde der 28-Jährige wie schon bei der WM 2010 in Südafrika auch auf der ungewohnten Position des Linksverteidigers auflaufen.

"Wenn Joachim Löw mich anruft und sagt, dass er mich braucht, dann wäre es fatal, wenn ich bei der Position Ansprüche stelle", sagte der Defensivmann der "Sport Bild": "Ich würde nicht zucken, sondern für alles bereit sein, wofür ich gebraucht werde." Die Nationalmannschaft bleibe sein Traum, dieses Ziel werde er nie aus den Augen verlieren.

Aus dem Fokus gerückt

Lange Jahre wurde Badstuber eine Zukunft als Verteidiger von Weltklasse-Format vorhergesagt. Doch zahlreiche schwere Verletzungen warfen den Pechvogel immer wieder zurück. Aus diesem Grund wurde sein Vertrag bei den Bayern nicht mehr verlängert. In Stuttgart steht Badstuber jetzt nicht mehr so im Rampenlicht wie beim Rekordmeister.

In München spiele man sich natürlich schneller in den Fokus, ist sich der 28-Jährige sicher. Doch durch sein Engagement beim VfB habe er keine schlechteren Karten. "Grundsätzlich geht es um Leistung, egal, wo man spielt. Diese soll am Ende auch bewertet und belohnt werden", unterstrich der Ex-Münchner seine Hoffnungen.

Am Neckar gehört der Abwehrhüne zum Stammpersonal und zeichnet sich vor allem durch seine Stärke in den Duellen Mann gegen Mann aus. Hinter Schalkes Naldo und Kölns Maroh ist Badstuber der drittbeste Zweikämpfer der Bundesliga.