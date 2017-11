Sammer jetzt doch als Berater nach Wolfsburg?

Matthias Sammer soll den VfL Wolfsburg beraten

Der VfL Wolfsburg ist intensiv auf der Suche nach neuem Personal für die Führungsebene. Dabei soll es offenbar zu einer erneuten Annäherung mit Matthias Sammer gekommen sein.

Nach "kicker"-Informationen laufen die Bemühungen, den ehemaligen Bayern-Sportdirektor in die Führungsetage der Niedersachsen einzubauen, auf Hochtouren. In Wolfsburg herrsche bereits "vorsichtiger Optimismus", so das Fachmagazin.

Seit der Entlassung von Sportdirektor Klaus Allofs im Dezember 2016 ist der Posten des Geschäftsführers Sport vakant. Doch Sammer soll nicht etwa diesen einnehmen, sondern als Berater der für den Aufsichtsrat fungieren.

Bereits Mitte Oktober war Sammer mit dem VfL in Verbindung gebracht worden. Doch damals erteilte der heutige TV-Experte den Wölfen offenbar noch eine Absage. Nun könnte sich der Wind gedreht haben.

Zuletzt war Sammer als Sportdirektor bei Bayern München aktiv, legte sein Amt aber nach einem Schlaganfall im April 2016 nieder. Danach habe er begonnen, "sein Leben zu reflektieren, sich mal rauszunehmen, auf sich zu achten, sich Zeit zu nehmen. Sich mehr um die Familie zu kümmern, mehr mit ihr zu leben", sagte der frühere Nationalspieler den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".