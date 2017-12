Medien: FCB-Juwel soll BVB-Defensive stärken

Manuel Akanji soll das Interesse des BVB geweckt haben

Manuel Akanji legt 2017 bislang einen kometenhaften Aufstieg hin. Der 22-Jährige Verteidiger mauserte sich zum Stammspieler des FC Basel und zum Schweizer Nationalspieler. Eine Entwicklung, die offenbar auch Borussia Dortmund nicht verborgen geblieben ist.

Laut "Blick" sollen die Dortmunder zu den ganz heißen Anwärtern auf eine Verpflichtung Akanjis sein. Günstig dürfte der Rechtsfuß allerdings kaum werden. Sein Vertrags in Basel läuft erst im Juni 2021 aus. Konkurrenz droht dem BVB anscheinend auch. Ligakonkurrent RB Leipzig wird ebenfalls mit dem Abwehrspieler in Verbindung gebracht.

Selbst in Basel rechnet man bereits in naher Zukunft mit konkreten Offerten. "Die werden kommen, da bin ich mir sicher. Ich sehe ja, was für Scouts bei unseren Champions-League-Spielen auf der Tribüne sitzen. Wenn ein konkretes Angebot kommt, dann müssen wir uns mit ihm und seinem Berater zusammensetzen und schauen, was für Manu das Beste ist", wird FCB-Sportdirektor Marco Streller zitiert.

Bedarf bestünde beim BVB durchaus. Mit 21 Gegentoren in 14 Partien stellen die Schwarzgelben eine der löchrigsten Defensivreihen der Liga. Peter Bosz, der im Sommer das Traineramt übernahm, scheint zudem weiter auf der Suche nach seiner Stammbesetzung für die Verteidigung zu sein. Zuletzt setzte Bosz überraschend wieder auf Neven Subotic, der zuvor als sicherer Wechselkandidat galt.