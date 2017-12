BVB mit Nagelsmann einig? "Habe keinen Kontakt"

Julian Nagelsmann wird beim BVB gehandelt

Kaum hat Borussia Dortmund erst einen Trainer beurlaubt (Peter Bosz) und einen anderen präsentiert (Peter Stöger), wird in den Medien bereits über einen Nachfolger spekuliert: Nach der Saison soll beim BVB Julian Nagelsmann von 1899 Hoffenheim übernehmen. Doch der hat sich dazu bereits zu Wort gemeldet.

Der 30-Jährige hat die Spekulationen über einen möglichen Wechsel zum Bundesligakonkurrenten Borussia Dortmund erneut zurückgewiesen. Er stehe nicht im Austausch mit den Verantwortlichen des BVB, sagte Nagelsmann nach der 0:2-Niederlage am Sonntag in Hannover. "Es ändert sich nicht alle zwei Tage. Vor zwei Tagen habe ich schon gesagt, ich habe keinen Kontakt", erklärte er.

Mehrere Medien hatten zuvor über die Trainer-Situation beim Revierklub berichtet und Nagelsmann als heißen Kandidat für die kommende Spielzeit gesehen. Wie die "Bild" berichtete, ist sich der deutsche DFB-Pokalsieger mit Julian Nagelsmann über einen Wechsel im Sommer bereits handelseinig. Dortmunds neuer Trainer Peter Stöger hat am Sonntag lediglich einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben und soll zur nächsten Saison wieder abgelöst werden.

"Für uns war in der Kürze der Zeit wichtig, dass wir die Rückrunde jetzt vernünftig angehen", erklärte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke die kurze Vertragslaufzeit des ehemaligen Kölner Trainers: "Da haben wir totales Vertrauen in Peter." Diese Entscheidung wurde "von beiden Seiten" getroffen, so Watzke auf der Pressekonferenz weiter.

Nagelsmann soll dem Bericht der "Bild" zufolge dennoch die langfristige Lösung der Schwarzgelben darstellen. Auch als Kandidat beim FC Bayern, wo Trainer Jupp Heynckes zum Saisonende aufhören wird, steht er im Raum. Der Hoffenheimer hat noch einen Vertrag bis 2021.