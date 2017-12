BVB lässt Auba nicht gehen - zwei Neue im Winter?

Pierre-Emerick Aubameyang hat in dieser Saison zwölf Bundesliga-Tore auf dem Konto

Pierre-Emerick Aubameyang ist mit zwölf Toren der beste Angreifer bei Borussia Dortmund in dieser Bundesliga-Spielzeit. Von seinen Treffern ist der Revierklub seit Jahren abhängig. An einen Verkauf des Gabuners im Winter ist deshalb niemand beim BVB interessiert - trotz zahlreicher Spekulationen und einer langen Liste an möglichen Abnehmern.

Der Gabuner erhält in der kommenden Transferperiode ein Wechselverbot, berichtet die "Sport Bild". Der BVB möchte seinen Top-Torjäger unter keinen Umständen ziehen lassen. Vielmehr sollen mit dem 28-Jährigen die sportlichen Ziele in dieser Saison erreicht werden: Dafür müssen die Schwarzgelben die direkte Champions-League-Qualifikation schaffen.

In den vergangenen Wochen vermeldeten vor allem englische Medien, Aubameyang stehe kurz vor einem Wechsel in die Premier League. Neben dem FC Liverpool soll auch der FC Everton bereit sein, die ausgerufene Ablösesumme von 70 Millionen Euro zu bezahlen. Ferner gilt der AC Mailand als Option: Die Italiener waren im vergangenen Sommer bereits an einer Verpflichtung des Stürmers interessiert.

Auch der Angreifer selbst soll einen Wechsel trotz langer Vertragslaufzeit (Sommer 2020) in der laufenden Saison anstreben, berichtete zuletzt die "Bild". Aubameyang fühle sich in Dortmund nicht mehr wohl und suche eine neue Herausforderung.

Zwei Abwehrspieler auf der Liste

Doch der BVB verfolgt der "Sport Bild" zufolge einen anderen Plan: Anstatt mit Aubameyang den besten Stürmer abzugeben, will Dortmund selbst auf dem Transfermarkt tätig werden. Vor allem die Defensive soll verstärkt werden.

Auf dem Wunschzettel des Pokalsiegers stehen gleich zwei junge Abwehrspieler: Matthijs de Ligt (18 Jahre, Ajax) und Manuel Akanji (22, FC Basel) könnten bei einem entsprechenden Angebot schon im Winter nach Dortmund wechseln.

Beide haben allerdings noch einen Vertrag bis 2021. Spätestens im Sommer will der BVB dem Bericht zufolge ernst machen und einen neuen Verteidiger präsentieren.