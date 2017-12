Neururer wirft Stöger mangelnde Glaubwürdigkeit vor

Peter Neururer hat eine klare Meinung zu der Trainer-Situation in Dortmund

Ex-Bundesliga-Trainer Peter Neururer hat dem neuen Dortmund-Coach Peter Stöger mangelnde Glaubwürdigkeit wegen seines raschen Wechsels zum BVB vorgeworfen.

"Also manchmal gibt's im Profi-Zirkus noch Sachen, die auch mich vom Hocker hauen", schrieb Neururer in seiner Kolumne bei "Bild". "Die Vorstellung von Peter Stöger als neuer BVB-Coach, nur zehn Tage nach seinem Abschied aus Köln, war so was." Er selbst könne sich einen so raschen Vereinswechsel nicht vorstellen, gerade weil Köln und Dortmund sehr emotionale Klubs seien.

"Aber vielleicht schafft ein Stöger das, was Leipzigs Hasenhüttl und ich nicht können", so Neururer. "Doch ob dieses Modell des Trainer-Hoppings für die Glaubwürdigkeit des Profi-Geschäfts so gut ist, wage ich zu bezweifeln. Ich finde, die geht dadurch total flöten." Neururers Vorschlag: Entlassenen Trainern verbieten, noch in derselben Saison einen neuen Job anzunehmen.

Neururer schießt gegen Stöger

Gerade die Causa Stöger hat für Neururer ein "Geschmäckle". Der 62-Jährige argumentiert, es sei komisch, dass Stöger beim 1. FC Köln Klarheit über seine Position gefordert habe und dann direkt nach seiner Entlassung einen neuen Job antritt. Zumal der Österreicher bereits im Sommer Gespräche mit den BVB-Bossen geführt hatte. "Wenn ich einen laufenden Vertrag unterschrieben habe, blocke ich so was ab", meinte Neururer.

Stöger hatte jedoch zuletzt erklärt, dass er bei der Kölner Chefetage die Erlaubnis erhalten hatte, mit dem BVB zu sprechen.