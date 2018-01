BVB-Duo fehlt beim Training - Auba im Anflug

Roman Bürki pausiert mit einer Erkältung

Während sich das Gros des Teams im spanischen Marbella auf den Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga am 14. Januar vorbereitet, mussten zwei Akteure von Borussia Dortmund am Freitag mit dem Training aussetzen.

Bei 22 Grad und strahlendem Sonnenschein vermissten die Anhänger des BVB Keeper Roman Bürki und Youngster Christian Pulisic. Bürki pausiert aufgrund einer Erkältung, Pulisic fehlt wegen eines Schlags auf das Schienbein.

Positive Nachrichten gibt es allerdings auch: Jacob Bruun Larsen stand nach langer Verletzung hingegen wieder auf dem Rasen. Auch Mario Götze nahm am Training teil, verzichtete aber auf ausufernde Zweikämpfe.

Am Samstag steht der erste Härtetest im Trainingslager auf dem Programm. Die Borussen messen sich mit Zweitligaspitzenreiter Fortuna Düsseldorf. Dann dürfte auch Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang mit von der Partie sein. Der Gabuner weilte am Donnerstagabend bei der Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres und reiste erst am Freitag nach Spanien. Für den Titel reichte es allerdings nicht. Aubameyang erreichte Rang drei hinter dem Liverpool-Duo Mohamed Salah und Sadio Mané.