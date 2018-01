FC Bayern gewinnt Testspiel gegen Al-Ahli

Sandro Wagner (l.) traf für den FC Bayern gegen Al Ahli

Der FC Bayern München hat sein erstes Spiel im neuen Jahr gewonnen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister besiegte zum Ende seines Trainingslagers in Katar Al-Ahli SC mit 6:0 (1:0).

Die Tore gegen den Erstligisten aus Katar erzielten in Doha Winterzugang Sandro Wagner (38. Minute), Corentin Tolisso (51.), Arjen Robben (57.), Kingsley Coman (67.), Niklas Dorsch (73.) und Niklas Süle (88.).

Trainer Jupp Heynckes setzte vor rund 1500 Zuschauern insgesamt 21 Spieler ein. Nur der Franzose Tolisso spielte durch. Die anderen Akteure kamen jeweils 45 Minuten zum Einsatz. Die noch nicht fitten Robert Lewandowski, Mats Hummels und Joshua Kimmich pausierten. Am Sonntag kehrt der Bundesliga-Spitzenreiter nach München zurück.

Nach sieben Trainingseinheiten seit Dienstagabend fehlte den Münchner Profis ein wenig die Frische. Die Effektivität im Abschluss stellte sich erst nach der Pause ein, als dem Gegner die Kraft ausging.

Der in der Winterpause aus Hoffenheim gekommene Angreifer Wagner scheiterte mehrfach am Torwart, ehe er mit dem Kopf nach einer Flanke von James Rodríguez erfolgreich war. Robben spielte erstmals nach seiner Verletzungspause in der Endphase der Hinrunde wieder. Der Niederländer traf mit einem abgefälschten Schuss.

Das Stenogramm zum Spiel:

Al-Ahli SC: Naim – Benwan, Al Masri, Benson, Sharif – Abdelnasser - Mohamed, Al-Yazidi, Qadri, Chikhaoui – Ibrahim

FC Bayern: 1. Halbzeit: Ulreich – Götze, Boateng, Friedl, Alaba – Tolisso, Rudy, James - Müller, Wagner, Ribéry

2. Halbzeit: Starke – Rafinha, Mai, Süle, Bernat – Dorsch, Martínez, Vidal – Robben, Tolisso, Coman

Tore: 0:1 Wagner (38.), 0:2 Tolisso (52.), 0:3 Robben (58.), 0:4 Coman (69.), 0:5 Dorsch (74.), 0:6 Süle (88.)