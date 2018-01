Neuer Rasen für Dresdner Stadion

Dynamo Dresden erhält einen neuen Rasen

Die Mannschaft von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden darf sich für die Rückrunde auf einen neuen Untergrund freuen.

Im Stadion der Dresdner wird seit Dienstag ein neuer Rasen verlegt. Das frische Grün stammt aus der Nähe von Schwerin und wurde in 17 LKW angeliefert.

Nach dem Auslegen erfolgt dann im letzten Schritt eine spezielle Rasenpflege und neue Linierung. Nach zwei bis drei Tagen ist der Rasen bereits voll belastbar.

Während die Arbeiten am neuen Rasen am Donnerstag abgeschlossen sein soll, bereitet sich die Mannschaft bis Sonntag in Marbella (Spanien) auf die kommende Saison vor.

Neuer Teppich für Dynamos Wohnzimmer. Auch das @DDVstadion macht sich in diesen Tagen für die Rückrunde bereit. 👉 https://t.co/nC8uUSPAGJ #sgd1953 pic.twitter.com/zgK6brI08i — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 10. Januar 2018

Zum ersten Ligaspiel nach der Winterpause treten die Sachsen am 25. Januar gegen den FC St. Pauli an - auf neuem Grün.