Aubameyang: Dortmund "ist etwas ganz Besonderes"

Pierre-Emerick Aubameyang (l.) lobt Dortmund und die BVB-Fans

98 Treffer in 148 Bundesligaspielen: Mit dem Auftakt der Bundesliga-Rückrunde naht auch das Liga-Torjubiläum von Borussia Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang. Für den Angreifer ein großer Moment.

Sollte der Top-Goalgetter der Borussen die magische Marke knacken, habe er "etwas ganz Besonderes vor", erklärte Aubameyang im Gespräch mit "bundesliga.de". Näheres wollte Kicker aus der Jugend des AC Mailand allerdings nicht preisgeben.

Dass er den 100 Toren bereits so nahe kommt, verdankt Auba auch seiner Top-Quote in der laufenden Saison. In 15 Partien knipste er 13 Mal. Mit fünf weiteren Buden würde Aubameyang zudem Stéphane Chapuisat als erfolgreichsten Ausländer der BVB-Geschichte ablösen.

Damit spricht der 28-Jährige auch wieder ein gewaltiges Wörtchen bei der Vergabe der Torschützenkanone mit. Den Gewinn der Trophäe des besten Goalgetter der Liga im Vorjahr bezeichnete Aubameyang als "Außergewöhnlichen Moment". Er habe seine Tränen anschließend nicht verbergen können und sehr hart für den Titel gearbeitet.

Aubameyang: BVB-Fans "einfach herrlich"

Über den BVB und die Stadt Dortmund verlor Aubameyang, der aufgrund einiger Eskapaden zuletzt häufig in der Kritik stand, zudem nur lobende Worte. "Hier zu sein, ist etwas ganz Besonderes. Die gesamte Stadt brennt für den Klub und die Fans stehen wie eine Wand hinter uns und unterstützen uns bis zur letzten Minute. Das ist einfach herrlich", so der Gabuner.

Kein Wunder also, dass er vor heimischen Publikum auf einen guten Start ins Jahr 2018 hofft. Das erste Spiel zu gewinnen, sei "besonders wichtig", so Aubameyang. Am Sonntag (18:00 Uhr) empfängt der BVB den VfL Wolfsburg. Im Hinspiel gewannen die Schwarzgelben 3:0, Aubameyang erzielte einen Treffer.