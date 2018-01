Real Madrid stolpert im Verfolgerduell

Cristiano Ronaldo und die Königlichen kassierten eine bittere Heimpleite

Auch nach der Vertragsverlängerung seines Star-Trainers Zinédine Zidane ist der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid nicht in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Die Königlichen um Weltmeister Toni Kroos verloren gegen den FC Villarreal 0:1 (0:0) und liegen in der Primera Division weiter 16 Punkte hinter dem Tabellenführer und Erzrivalen FC Barcelona zurück.

Der Rückstand könnte am Sonntagabend weiter anwachsen. Barca, in dieser Saison noch ungeschlagen, ist bei Real Sociedad San Sebastian zu Gast. Die Niederlage für Madrid besiegelte Pablo Fornals (87.). Der Champions-League-Sieger ist seit drei Pflichtspielen ohne Sieg. Zidane hatte in dieser Woche seinen Vertrag vorzeitig bis 2020 verlängert.