Werder? Tasci äußert sich zu Wechsel-Gerüchten

Serdar Tasci (r.) ist nach eigener Aussage glücklich in Russland

Der SV Werder Bremen denkt laut über einen Neuzugang im Winter nach. Das bestätigte Sportdirektor Frank Baumann unlängst. Gehandelt wurde zuletzt der Ex-Stuttgarter und Ex-Münchener Serdar Tasci. Nun hat sich der Abwehrspieler von Spartak Moskau zu Wort gemeldet.

"Ich kann nur wiederholen: Ich bin glücklich bei Spartak und kann mir gut vorstellen, noch ein paar Jahre hierzubleiben", entgegnete Serdar Tasci im Interview mit dem russischen Portal "Matchtv". Warum er immer wieder als potentieller Neuzugang bei anderen Vereinen gehandelt wird, wisse er selbst nicht: "Ich kann es nicht beeinflussen."

Allerdings gab der Innenverteidiger auch zu bedenken, dass man im Fußball nie weiß, "was als Nächstes passieren wird". Laut einem Bericht des "Weser Kuriers" denkt der Fußball-Bundesligist aus Bremen über Tasci als Nachfolger des abwanderungswilligen Luca Caldirola nach. Intern soll der Name in der Hansestadt diskutiert werden.

Tasci spielt abgesehen von einem kurzen Leih-Intermezzo beim FC Bayern München bereits seit 2013 in der russischen Hauptstadt. In der vergangenen Saison feierte der 30-Jährige mit Spartak die Meisterschaft. Aufgrund der acht Punkte Rückstand auf Stadtrivale Lokomotiv ist Tasci mit der aktuellen Saison allerdings nicht gänzlich zufrieden. Nach einem "schlechten Start" will Tasci mit Spartak die Saison aber noch mit einem "guten Ende" abschließen.