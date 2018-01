Wolfsburg leiht Ntep nach Saint-Etienne aus

Paul-Georges Ntep wechselt auf Leihbasis nach St. Etienne

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat wie erwartet Offensivspieler Paul-Georges Ntep bis zum Saisonende an den französischen Rekordmeister AS Saint-Etienne ausgeliehen. Dies teilten die Wölfe am Mittwoch mit.

Der 25-jährige Franzose war im Januar 2017 von Stade Rennes für rund fünf Millionen Euro zum VfL gewechselt und absolvierte seitdem 15 Spiele in der Bundesliga sowie drei Partien im DFB-Pokal. In der laufenden Spielzeit war der zweimalige Nationalspieler in sieben Pflichtspielen zum Einsatz gekommen, stand aber nur zweimal in der Startelf.

Nach 20 Partien steht Saint-Etienne in der Ligue 1 mit 23 Zählern auf dem 14. Rang und konzentriert sich in der laufenden Spielzeit unter Trainer Jean-Louis Gasset auf den Kampf gegen den Abstieg.