Demirbay heizt BVB-Gerüchte weiter an

Schließt einen Wechsel nicht aus: Kerem Demirbay

Schon seit längerem wird Kerem Demirbay von Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Jetzt hat sich auch der Spieler selbst geäußert und Raum für Spekulationen gelassen.

"Uninteressant wäre das nicht. Aber ich muss erst wieder gesund werden", sagte Demirbay bei "Sky" über ein mögliches Engagement beim BVB. Allerdings ist der Mittelfeldmann noch bis 2021 an die Kraichgauer gebunden.

Zwar bekräftigte Demirbay, der aktuell an einer Oberschenkelverletzung laboriert, seine Verbundenheit zur TSG, ließ sich aber ein Hintertürchen offen. "Ich werde alles dafür tun, dass wir in dieser Saison mit dem Verein das bestmögliche Ergebnis erreichen. Was im Sommer passiert, das werden wir dann sehen", so der 24-Jährige.

Milan und Liverpool in der Verlosung?

Bereits mehrfach wurde über einen Abschied des begehrten Confed-Cup-Siegers spekuliert. Internationale Größen wie der AC Mailand und der FC Liverpool wurden in den Medien mit dem technisch versierten Linksfuß in Verbindung gebracht.

Im Sommer 2016 war der zweifache deutsche Nationalspieler für 1,7 Millionen Euro vom Hamburger SV zu den Hoffenheimern gewechselt. In der laufenden Spielzeit verbuchte Demirbay in 22 Pflichtspielen sieben Torbeteiligungen.