Tah: BVB- und Barca-Interesse "spornt an"

Jonathan Tah soll von Barca und vom BVB umworben werden

Jonathan Tah ist bei Bayer Leverkusen zum Leistungsträger und Nationalspieler gereift. Kein Wunder, dass der 21-Jährige zuletzt mit einem Wechsel zum FC Barcelona oder Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurde.

"Ich freue mich, mit solchen Vereinen in Verbindung gebracht zu werden. Das spornt an, weiter an mir zu arbeiten, mich zu verbessern", erklärte Tah in einem Interview mit der "Bild" und stellte klar: "Zur Zeit liegt mein voller Fokus auf Leverkusen, und über Vertragsdetails spreche ich sowieso nicht."

Jérôme Boateng, der zusammen mit Tah interviewt wurde, traut indes seinem Nationalmannschaftskollegen den Durchbruch bei einem Topklub durchaus zu. "Aber möchte er das so früh? Er hat doch noch viel Zeit", betonte der Bayern-Verteidiger: "Wenn Barcelona anruft, oder ein anderer großer Klub, dann ist das eine große Ehre. Selbstverständlich denkt man darüber nach."

Dennoch müsse man die Risiken abwägen, so der Weltmeister: "Neues Land, neue Sprache, die Vereinspolitik, die etablierten Spieler, das System – man muss vieles bedenken. Auch als sehr guter Spieler gibt es keine Garantie, dass man automatisch Stammspieler ist."

Boateng als Vorbild von Tah

Für Boateng ist Leverkusen im Moment der perfekte Klub für Tah. "Eine Mannschaft, die viel Potential hat. Wo er aber auch Zeit bekommt, sich zu entwickeln. Er macht das gut dort, ist in meinen Augen schon Abwehrchef", lobte der FCB-Profi den Bayer-Youngster.

Auch Tah fand lobende Worte für Boateng: "Jérôme war schon immer mein Vorbild. Mir haben viele geraten: 'Schau, wie Boateng das macht, versuche, es genau so zu machen'. Klar, ich habe mir viel von ihm abgeschaut und tue das noch immer. Auch wenn wir gegeneinander spielen. Das gibt mir so viel Push!" Trotzdem habe er nie versucht eine Kopie zu sein.