Goretzka: Bierhoff nimmt S04 in die Pflicht

Leon Goretzka wechselt vom FC Schalke 04 zu Bayern München

Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff hat den FC Schalke 04 aufgefordert, Leon Goretzka in den kommenden Monaten bis zu seinem Wechsel zum FC Bayern München zu schützen.

"Auch wenn es dort derzeit nicht so populär ist, an Goretzkas Seite zu stehen: Ein Verein hat Verantwortung für seine Spieler. Schalke darf Leon nicht im Regen stehen lassen", sagte Bierhoff gegenüber der "Bild".

Die harte Reaktion von Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies, der Goretzka mit einem Tribünenplatz bis Saisonende drohte, sieht Bierhoff ebenfalls kritisch. "Er ist halt sehr emotional, lebt für Schalke. Aber er muss sich klar darüber sein, welche Reaktionen er mit seinen Aussagen auslösen kann."

Er könne nicht verstehen, warum man in Gelsenkirchen Goretzkas Abgang nach München als "komische Entscheidung" darstellt. "So wie ein Verein das Recht hat, mit einem Spieler nach Ablauf des Vertrages nicht zu verlängern, so kann sich auch ein Spieler für eine andere Herausforderung entscheiden. Leon hat da immer mit offenen Karten gespielt und alles professionell abgewickelt", sagte Bierhoff.

Bierhoff kann Goretzkas Entscheidung verstehen

Der 49-Jährige ergänzte: "Leon ist ein Vollprofi, der bis zum Vertragsende alles für Schalke geben wird. Ich weiß, dass ihm die Entscheidung schwer gefallen ist", so Bierhoff.

Die Gründe für Goretzkas Entscheidung pro Bayern kann der frühere Stürmer nachvollziehen. "Ein ambitionierter Jung-Nationalspieler will Titel gewinnen und sitzt ungern mittwochs auf der Couch, wenn andere Champions League spielen."

Dass Goretzka nach München und nicht ins Ausland geht, lobte Bierhoff: "Wir alle sollten froh sein, dass Leon höchste sportliche Ziele hat und der Bundesliga erhalten bleibt anstatt nach England oder Spanien zu gehen, wo er wahrscheinlich mehr hätte verdienen können."