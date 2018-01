BVB-Reservist wechselt zum VfB Stuttgart

Jacob Bruun Larsen (M.) wechselt vom BVB zum VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart bedient sich auf dem Transfermarkt einmal mehr bei Borussia Dortmund. Youngster Jacob Bruun Larsen wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Schwaben. Das bestätigten beide Klubs am Dienstagabend.

Stuttgart leiht Bruun Larsen bis Saisonende aus. Wie bei Dzenis Burnic, der vor der Saison für ein Jahr vom BVB zum VfB wechselte, erhält der Tabellen-14. der Bundesliga keine Kaufoption für den Dänen. Bruun Larsens Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2021.

"Jacob ist schnell und torgefährlich und bringt nach unserer Überzeugung alle Eigenschaften und die entsprechende Mentalität mit, um ab sofort eine vielversprechende Option für unser Offensivspiel darzustellen", sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke.

"Über den VfB habe ich viel Positives gehört, deshalb freue ich mich, nun ein Teil des Teams zu sein und ab morgen gemeinsam mit meinen neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz zu arbeiten", erklärte Bruun Larsen.

Der auf der offensiven Außenbahn sowie als Außenverteidiger einsetzbare Rohdiamant soll in Stuttgart die Lücke schließen, die der Ausfall von Carlos Mané gerissen hat. Der erneut langzeitverletzte Portugiese (Sehnenriss im Oberschenkel) wird in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen können.

Herzlich willkommen, Jacob! Jacob Bruun Larsen wechselt auf Leihbasis bis Saisonende zum #VfB! Er wird die Rückennummer 34 tragen. #stuttgartgehtab pic.twitter.com/MK10FpmtOP — VfB Stuttgart (@VfB) 23. Januar 2018

Bruun Larsen kennt VfB-Trainer Wolf aus BVB-Zeiten

Für Bruun Larsen ergibt das Gastspiel beim Aufsteiger durchaus Sinn. Im großen Dortmunder Kader hat der Rechtsfuß kaum Einsatzchancen. In den letzten Monaten stoppten das Talent zudem ein Mittelfußbruch sowie eine Knieverletzung.

🤝 Borussia Dortmunds Offensiv-Talent @jacobruunlarsen (19) spielt bis Saisonende für den @VfB Stuttgart, um in der Mannschaft seines früheren Jugend-Trainers Hannes Wolf Spielpraxis erlangen zu können. Das Leihgeschäft zwischen beiden Klubs ist bis zum 30. Juni 2018 begrenzt. pic.twitter.com/G87EYoNFtO — Borussia Dortmund (@BVB) 23. Januar 2018

VfB-Trainer Hannes Wolf kennt Bruun Larsen noch aus seiner Zeit beim BVB, wo der 36-Jährige als Chefcoach im Nachwuchsbereich fungierte.

"Jacob ist ein großes Talent, das allerdings Spielpraxis benötigt. Nach intensiven Gesprächen mit ihm und mit Hannes Wolf sehen wir diese Perspektiven für ihn im kommenden halben Jahr in Stuttgart am besten gegeben", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc.

Bruun Larsen wechselte 2015 von Lyngby BK in die Jugendabteilung des Revierklubs und gab Ende 2016 sein Profidebüt. In der laufenden Saison stand er erst einmal für die erste Mannschaft des BVB auf dem Platz. Beim 3:0-Auswärtssieg gegen den Hamburger SV am 20. September wurde der 1,83-Meter-Mann in der 84. Minute eingewechselt.