Chemnitz holt zuletzt vereinslosen Hoffmann

Hoffmann war früher für Rostock aktiv und spielt jetzt für den CFC

Fußball-Drittligist Chemnitzer FC verstärkt seine Defensive. Wie der Verein am Freitag mitteilte, hat der Tabellenvorletzte den Innenverteidiger Marcus Hoffmann verpflichtet.

Der 30-Jährige stand zuletzt bei Hansa Rostock unter Vertrag, war jedoch die vergangenen sechs Monate ohne Verein. Hoffmann erhielt einen Kontrakt bis zum Saisonende.

Vorstand Sport, Steffen Ziffert, freute sich über den erfahrenen Neuzugang: "Marcus Hoffmann zählte in Rostock in den letzten zwei Spielzeiten als absoluter Stabilisationsfaktor in der Defensive. Wir hatten bereits angekündigt, dass wir uns an dieser Position noch verstärken wollen. Das Trainerteam und ich sehen in ihm für uns die beste Besetzung für diesen Job."

Und auch Hoffmann ist sich seiner neuen Aufgabe bewusst: "Ich freue mich auf die kommende Zeit bei den Himmelblauen, die für mich ein absoluter Traditionsverein mit großartigen Fans sind. Für mich zählt jetzt gemeinsam mit dem Team nur der Klassenerhalt. Ich werde dafür alles geben, damit wir dieses Ziel erreichen."