Sané-Wechsel geplatzt - Rashica im Anflug

Lamine Sané geht von Werder Bremen zu einem französischen Klub.

Werder Bremens Abwehrspieler Lamine Sané wird doch nicht an den französischen Erstligisten FC Metz verliehen. Dies erklärte Manager Frank Baumann am Montagabend.

"Es gab Gespräche mit Metz bezüglich Lamine Sané, aber das hat sich aus finanziellen Gründen zerschlagen", verriet Baumann. Allerdings ist ein Abschied des 30-Jährigen in diesem Winter damit nicht vom Tisch. Der Klub gehe weiter davon aus, dass es einen Wechsel in den kommenden 36 Stunden geben werde, erklärte Baumann, der einen Ersatz für die Defensive gleichzeitig nicht ausschließen wollte.

Außer Sané könnten auch der Angreifer Izet Hajrovic und der Verteidiger Luca Caldirola den Klub verlassen. Zugleich sucht Werder vor allem nach einem Angreifer. Bremer Medien berichten vom Interesse an dem Dänen Martin Braithwaite, der aktuell für den englischen Zweitligisten FC Middlesbrough aufläuft.

Rashica soll "morgen mit der Mannschaft trainieren"

Konkret ist in dieser Hinsicht vor allem das Bremer Interesse an Milot Rashica. Der 21-Jährige Rechtsaußen steht noch bei Vitesse Arnheim in den Niederlanden unter Vertrag, soll aber schon bald für den SVW auflaufen. "Der Wechsel steht kurz vor dem Abschluss, es fehlen nur noch einige Details", gab Baumann zu Protokoll.

"Nach dem Ausfall von Fin (Bartels, d.Red.) haben wir nach einem Spieler geschaut, der eine gewisse Geschwindigkeit und ähnliche Spielanlagen in der Offensive mitbringt. Milot ist ein Spieler, der genau in dieses Anforderungsprofil passt und uns sofort weiter hilft. Ich gehe davon aus, dass er bereits morgen mit der Mannschaft trainieren wird", wird Baumann in einer Vereinsmitteilung zitiert.