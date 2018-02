Skandal-Urteil: SV Babelsberg droht Regionalliga-Aus

Pyrotechnik wurde den Babelsbergern zum Verhängnis

Fußball-Regionalligist SV Babelsberg 03 könnten im Zuge eines Rechtsstreits drastische Konsequenzen drohen. Die Brandenburger sind gewillt, eine Zahlungsfrist des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) verstreichen zu lassen.

Im Anschluss an die Regionalliga Partie gegen Energie Cottbus wurde Babelsberg Anfang April durch den NOFV zu einer Zahlung in Höhe von 7000 Euro verurteilt. Einige Babelsberg-Anhänger hatten während der Begegnung Pyrotechnik abgebrannt.

Gegner Cottbus wurde im Zuge des Spiels zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt. Vermummte Cottbuser hatten das Spielfeld zwischenzeitlich gestürmt. Eine zweite Strafe in Höhe von 5000 Euro wurde kürzlich allerdings aufgehoben. Für die Babelsberger ein handfester Skandal.

Babelsberg ruft zum Protest auf

Dementsprechend hat der Verein nun angekündigt, die Zahlungsfrist für seine Geldstrafe verstreichen zu lassen. "Wir können das gegen uns ergangene Urteil in der vorliegenden Form nicht akzeptieren. Auch nicht implizit durch Zahlung der Strafe", heißt es in einem offenen Brief.

In einem Offenen Brief wendet sich der #Nulldrei Vorstand an die NOFV-Geschäftsführung: https://t.co/Y7ba8lUR25 pic.twitter.com/dvTNktVUya — SV Babelsberg 03 (@SVBabelsberg03) 1. Februar 2018

In diesem Fall könnte der ehemalige Zweitligist hart bestraft werden. "Wenn alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind, dann kann die erste Herrenmannschaft vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden", wurde Michael Flottron vom NOFV im "Spiegel" zitiert.

Die Babelsberger rufen auf ihrer Homepage jetzt zum "friedlichen Protest" auf, um die "bestehenden Verhältnisse anzuprangern".