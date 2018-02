FCA-Schock! Finnbogason fehlt wochenlang

Der beste Augsburger Torjäger muss lange pausieren: Alfred Finnbogason

Schwerer Schlag für den FC Augsburg: Der Fußball-Bundesligist muss in den kommenden Wochen auf seinen Torjäger Alfred Finnbogason verzichten. Der 29 Jahre alte Isländer zog sich eine Muskelverletzung in der Wade zu, sagte Trainer Manuel Baum vor dem Spiel am Sonntag (15:30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt.

Der Stürmer ist mit elf Treffern bester Augsburger und hinter Robert Lewandowski (FC Bayern/18) und dem von Dortmund zum FC Arsenal gewechselten Pierre-Emerick Aubameyang (13) drittbester Schütze der Liga. Finnbogason war bereits zum Rückrundenauftakt wegen Problemen an der Achillessehne ausgefallen, hatte zuletzt aber zweimal gespielt.

Gegen Frankfurt könnte der 20 Jahre alte Sergio Cordova eine Alternative sein. Auch Caiuby könnte nach vorne rücken. Neben Finnbogason muss Baum auch auf Rani Khedira (5. Gelbe Karte) und Jeffrey Gouweleeuw, der wegen eines Innenbandrisses im Knie ebenfalls einige Wochen ausfällt, verzichten.

Der FCA hat im Winter acht Spieler abgegeben. Engpässe befürchtet Baum dennoch nicht. "Trotz der Abgänge hat sich für uns nichts geändert. Wir haben weiterhin viel Qualität im Kader und jede Position doppelt besetzt", sagte er.

Der FCA liegt als Achter nur drei Punkte hinter einem Europacup-Platz. Doch Baum will davon nichts wissen: "Ich sage es noch einmal. Wir schauen weder nach oben noch nach unten. Wir schauen nur nach vorne zum nächsten Spiel."