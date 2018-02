Barca-Ausrutscher lässt Atlético heranrücken

Musste eine Stunde auf der Bank ausharren: Lionel Messi

Tabellenführer FC Barcelona hat sich in der spanischen Fußball-Meisterschaft einen kleinen Ausrutscher erlaubt, bleibt aber souveräner Spitzenreiter der Primera División. Atlético Madrid rückte am Abend jedoch näher an die Katalanen heran.

Ohne Superstar Lionel Messi in der Startelf musste sich Barca am 22. Spieltag beim Stadtrivalen Espanyol mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Damit könnte Verfolger Atlético Madrid den Rückstand am Abend mit einem Sieg gegen den FC Valencia auf neun Punkte verkürzen.

Gerard Moreno (62.) sorgte zunächst per Kopf für die überraschende Führung des Tabellen-15., die Gerard Pique (82.) ebenfalls mit einem Kopfball ausglich.

"Das Team hat alles investiert", sagte Iniesta nach der Partie und fügte an: "Wir gehen hier mit einem guten Gefühl weg, denn wir wussten, dass es schwierig wird."

Erstmals in dieser Spielzeit saß der fünfmalige Weltfußballer Messi, der in zuvor 20 Saisoneinsätzen keine einzige Minute verpasst hatte, zu Beginn nur auf der Bank. Mit einem Freistoß bereitete der Argentinier, der in der 59. Minute eingewechselt wurde, den Treffer zum 1:1 vor.

⏰ Final whistle in the RCDE Stadium!

Espanyol 1-1 FC Barcelona

⚽ Gerard Moreno/Piqué

🔵🔴👏 #EspanyolBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/2uaj2oY4eP — FC Barcelona (@FCBarcelona) 4. Februar 2018

Atlético rückt näher heran

Vom Ausrutscher Barcas profitierte Verfolger Atlético Madrid. Das Team von Trainer Diego Simeone bezwang im Spitzenspiel den drittplatzierten FC Valencia mit 1:0 (0:0) und verkürzte den Abstand auf die Katalanen auf neun Punkte. Angel Correa war für Atlético erfolgreich (59.).

Aufregung gab es in der 48. Minute: Nach einem Freistoß von Antoine Griezmann sprang Espanyol-Keeper Neto in Madrids Diego Godin und schlug dem Verteidiger mit dem Handschuh bei seinem Abwehrversuch einen Zahn aus. Die Atléti-Profis reklamierten auf Strafstoß. Doch die Pfeife von Schiedsrichter Ignacio Iglesias Villanueva blieb stumm.