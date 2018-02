BVB-Star Pulisic: "Fühle mich definitiv zuhause"

Christian Pulisic will die Europa League mit dem BVB gewinnen

Mit dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund muss Christian Pulisic im Sechzehntelfinale der Europa League gegen Atalanta Bergamo bestehen. Der US-Nationalspieler hat im internationalen Geschäft große Ziele, wie er im Interview mit "uefa.com" verrät, und blickt dabei gleichzeitig auf seine Anfänge im Ruhrgebiet zurück.

2015 kam der junge Angreifer zu Borussia Dortmund, um in der Bundesliga seinen Traum als Profi-Spieler zu verwirklichen. "Diese Möglichkeit musste ich einfach ergreifen", so Pulisic, der jedoch zugab: "Ich hatte Angst, nach Europa und in ein fremdes Land zu kommen. Ich wusste, es wird nicht einfach." Schwierigkeiten sah der 19-Jährige auch in der Sprache: "Hierher zu kommen und kein einziges Wort deutsch zu sprechen, ist definitiv anders."

Anfang 2016 ging der Stern von Pulisic schließlich auf. In seinem Debüt-Jahr bei den Schwarzgelben durfte er gleich neunmal in der Liga und dreimal in der Europa League auflaufen. Sein erstes Training mit den Profis beim BVB werde er indes nie vergessen. "Ich habe versucht cool zu sein. Es war ein großartiger Tag. Reus und Aubameyang zu sehen, von Mats Hummels vom Ball getrennt zu werden: Das war im ersten Moment definitiv ein Schock für mich aber auch richtig cool."

Ziel: "Die Europa League gewinnen"

Der 19-fache Nationalspieler ist mittlerweile aus dem Angriff von Borussia Dortmund nicht mehr wegzudenken. Mit seiner Schnelligkeit und seiner Dribbelstärke hat er auch Trainer Peter Stöger überzeugt. 20 Einsätze verbucht der junge Außenstürmer in der laufenden Bundesliga-Saison. Nicht verwunderlich, dass zuletzt immer wieder über einen vorzeitigen Abschied von Christian Pulisic spekuliert wird. Berichten zufolge hat er unter anderem das Interesse des FC Bayern München geweckt.

Der BVB hingegen plant weiterhin langfristig mit dem Flügelflitzer, bestätigte zuletzt auch Sportdirektor Michael Zorc. Pulisic bekräftigte nun: "Es ist mein zweites Zuhause. Wenn ich in mein Apartment komme, fühle ich mich definitiv zuhause."

Gleichzeitig wolle er große Ziele mit seinem Klub erreichen: "Ich will mir Woche für Woche meinen Platz im Team verdienen, gesund bleiben und eine richtig gute Saison spielen. Wenn ich alles gebe, hoffe ich, dass auch die Mannschaft Erfolg haben wird." Deswegen wolle er mit dem BVB "die Europa League gewinnen" und mit seinen Kollegen beweisen, "die Besten in diesem Wettbewerb sein zu können".