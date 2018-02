Batshuayi: "Ich hatte keine gute Zeit beim FC Chelsea"

Michy Batshuayi fühlt sich beim BVB wohl

Michy Batshuayi sollte bei Borussia Dortmund die Lücke füllen, die der Verkauf von Pierre-Emerick Aubameyang im Winter gerissen hat. Mit Erfolg: In drei Spielen erzielte der neue BVB-Hoffnungsträger fünf Tore. Eine Ausbeute, mit der noch nie ein Angreifer im Dress der Schwarzgelben startete. Nach dem Sieg in der Europa League gegen Atalanta Bergamo äußerte sich der 24-Jährige nun zu seiner Zeit beim FC Chelsea.

"Ich hatte keine gute Zeit beim FC Chelsea", so Batshuayi gegenüber "Sporza". "Auf der Bank zu sitzen, ein Tor zu erzielen und dann wieder auf die Bank zu müssen, ist eine schwierige Situation für einen Stürmer", führte der Belgier weiter aus.

Beim BVB fühle er sich hingegen wohl und sehr gut aufgenommen. Es sei, als ob er schon zwei Jahre die Schuhe für die Borussen schnüren würde. "Es fühlt sich gut an, dass man mir als Sturmtank in Dortmund vertraut", so Batshuayi. "Als junger Spieler braucht man viel Spielzeit, um sich zu entwickeln, und das geht hier perfekt. Jeder vermittelt mir Vertrauen", konkretisierte der Nationalspieler weiter.

Chelsea und die WM im Blick

Trotz des guten Starts in Dortmund schaut Batshuayi mit einem Auge nach London, wo er ab dem Sommer wieder auflaufen soll. "Ich hoffe, die Champions League verläuft gut für Chelsea", stellt Batshuayi klar.

Bevor es für den Angreifer allerdings wieder bei den Blues auf Torjagd geht, steht im Sommer die WM in Russland an. Ob Batshuayi dann dabei ist, ist noch unklar. "Wir haben viele gute Stürmer bei den roten Teufeln [Spitzname belgische Nationelelf, Anm. d. Red]. Jeder will spielen, ich auch. Das muss ich dem Trainer nun beweisen."

Apropos belgische Nationalmannschaft: Ex-Nationalspieler Gert Verheyen lobte Batshuayis Entscheidung, sich leihweise dem BVB anzuschließen in höchsten Tönen. Die Zeit, für die WM vorzuspielen, laufe aus und mit dem BVB habe Batshuayi den richtigen Klub gefunden, um sich zu empfehlen.