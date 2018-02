Chelsea, BVB, Sevilla: Gerüchte um Batshuayi

Um die Zukunft von Michy Batshuayi ranken sich wilde Gerüchte

Nach seinem Top-Start im Trikot von Borussia Dortmund mit fünf Toren und einer Vorlage in drei Spielen ist die Zukunft von Michy Batshuayi ein vieldiskutiertes Thema. Momentan schnürt der Belgier die Schuhe nur auf Leihbasis für den BVB - das könnte sich jedoch bald ändern.

Zwar verfügen die Borussen nicht über eine Kaufoption, im Poker um den 24-Jährigen könnte der BVB allerdings dennoch einen großen Vorteil haben. Laut "Daily Mail" wäre Batshuayis Stamm-Arbeitgeber FC Chelsea bereit, den Angreifer ziehen zu lassen, wenn Christian Pulisic im Gegenzug den Weg zu den Blues einschlägt. Batshuayi würde demnach in einem eventuellen Poker verrechnet werden.

Pulisic, der noch bis Ende Juni 2020 an die Dortmunder gebunden ist, betonte in der Vergangenheit bereits, dass ihn ein Engagement in der Premier League durchaus reize. Allerdings bestätigte der US-Amerikaner unlängst gegenüber "uefa.com", dass er sich im Ruhrgebiet "definitiv zuhause" fühle.

BVB steht für klare Deals

Als Hindernis dürfte sich jedoch erweisen, dass BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Co. in der Vergangenheit Spieler-Verrechnungen als Teil von Transfers ablehnten. Im Falle eines Falles dürften beide Deals daher offiziell getrennt über die Bühne gehen.

Von zwei getrennten Transfers mit BVB- und Batshuayi-Beteiligung berichtet auch "elgoldigital". Das spanische Portal will von einem Interesse des FC Sevilla an Batshuayi erfahren haben. Der La-Liga-Klub war demnach mit einer Offerte im Winter erfolglos, will im Sommer aber erneut angreifen.

Auch für Borussia Dortmund hält der Bericht eine Lösung parat: Wenn Batshuayi in Sevilla landet, dürfte Wissam Ben Yedder den fünfmaligen Europa-League-Sieger im Gegenzug in Richtung Dortmund verlassen.

Angeblich wollten die Borussen Ben Yedder bereits im Winter als Aubameyang-Ersatz verpflichten. Ben Yedder erzielte 17 Liga-Tore in 47 Partien für Sevilla, war achtmal im Pokal und achtmal in elf Champions-League-Partien erfolgreich. Sein Kontrakt in Spanien endet 2021.