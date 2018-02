Schnappt Leipzig beim "neuen Harry Kane" zu?

Reo Griffiths von Tottenham Hotspur steht wohl im Fokus von RB Leipzig

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat erst kürzlich mit Paul Mitchell einen neuen Chefscout präsentiert. Der Engländer, der bereits für den FC Southampton und Top-Klub Tottenham Hotspur arbeitete, soll nun einen vielversprechenden Nachwuchsspieler nach Deutschland locken.

Ganz oben auf der Liste steht nach Angaben von "ESPN FC" der 17 Jahre alte Reo Griffiths von Tottenham Hotspur. Mitchell kenne das Potenzial des Stürmers aufgrund seiner Arbeit bei den Londonern und wolle Griffiths alsbald nach Leipzig lotsen.

Der Angreifer spielt derzeit für die U18-Auswahl der Londoner und überzeugt dort in dieser Saison mit bereits 20 Treffern. Außerdem durfte er in dieser Spielzeit bereits viermal für die U23 von Tottenham auflaufen. Erste internationale Erfahrung sammelte er für die Spurs in der Youth League sowie als Junioren-Nationalspieler der Three Lions.

Aufgrund seiner Torgefahr wird Griffiths in seiner Heimat als "neuer Harry Kane" bezeichnet. Der englische Nationalspieler gehört längst zu den besten Stürmern Europas und startete seine Karriere ebenfalls in Tottenham.

Der Wechsel von Reo Griffiths zu RB Leipzig würde sich in einer Reihe jüngster Transfers englischer Talente in die Bundesliga einfinden. Erst kurz vor Ende der Winter-Transferfrist sicherte sich der amtierende Vizemeister die Dienste des englischen U21-Nationalspielers Ademola Lookman, der bis zum Saisonende vom FC Everton ausgeliehen ist.

Auch Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Reece Oxford (Borussia Mönchengladbach) oder Kaylen Hinds (VfL Wolfsburg) verließen die Insel in den vergangenen Monaten in Richtung Deutschland. Reo Griffiths könnte mit seinem Wechsel nach Leipzig einen ähnlichen Weg einschlagen.