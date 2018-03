Das kleine Münchner Derby steigt in der Allianz Arena

Große Bühne für das "kleine" Derby: Das Münchner Stadtduell in der Regionalliga zwischen der zweiten Mannschaft von Fußball-Rekordmeister FC Bayern und dem TSV 1860 findet in der Allianz Arena statt. Anpfiff der Begegnung des 36. Spieltags am Sonntag, 29. April ist um 15:00 Uhr.

"Das Derby wird ein echtes Spitzenspiel und vielleicht wegweisend im Kampf um die Meisterschaft und die damit verbundene Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur 3. Liga sein", sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Wegen der großen Bedeutung des Spiels solle dieses "in unserer Heimat, der Allianz Arena, stattfinden".

Eintrittskarten für das Spiel sind ab Montag erhältlich. Die Preise liegen analog zu denen in der eigentlichen Spielstätte an der Grünwalder Straße bei 5,- Euro (Stehplatz), 10,- Euro (Sitzplatz Kurve) und 15,- (Sitzplatz Gerade).

Nach 23 Spielen führt 1860 die Tabelle der Regionalliga mit 49 Punkten an. Die "kleinen" Bayern sind mit 45 Zählern Zweiter. Das Hinspiel im "Sechzgerstadion" im vergangenen Oktober hatten die Roten 1:0 gewonnen.