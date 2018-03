Auch Hanke gesteht: "Habe geweint"

Mike Hanke springt Ex-Teamkollege Per Mertesacker bei

Nach Per Mertesacker hat sich ein weiterer WM-Teilnehmer von 2006 offensiv zum Thema Druck im Profifußball geäußert. Ex-Profi Mike Hanke stärkte seinem früheren Teamkollegen Mertesacker den Rücken.

"Ich finde es sehr mutig, dass er sich so im Interview geäußert hat. Auch ich war in meiner Karriere öfter in der gleichen Lage und weiß, dass ganz viele aktuelle Profis auch in dieser Lage sind. Es gibt 70, 80 Prozent, die genauso denken wie Per", sagte Hanke im Interview bei "Sport1". "Der Mediendruck und die Digitalisierung im Fußball durch Social Media werden immer brutaler, gerade, wenn es mal nicht läuft."

Er selbst habe besonders in seiner Zeit bei Hannover 96 (2007-2011) gelitten, gestand Hanke: "Die letzten anderthalb Jahre dort waren Horror für mich. Ich bin ab und zu nach Hause gefahren und habe geweint, weil ich völlig fertig war, als ich im eigenen Stadion ausgepfiffen wurde. Ich wurde oft in der Stadt mit dem Kinderwagen von Fans angepöbelt. Das war schon nicht schön."

Verständnis für Mertesacker

Verständnis äußerte Hanke dafür, dass Mertesacker sich erst jetzt, kurz vor seinem Karriereende, zu Wort meldete: "Es ist schwierig, in der aktiven Zeit die Wahrheit anzusprechen, weil es so viel Pfiffe gibt. Ich kann Per absolut verstehen. Es wird sich auch kein aktiver Spieler, der in der Blütezeit seiner Karriere ist, so dazu äußern wie es Per jetzt gemacht hat."

Die kritischen Aussagen von Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus in Richtung Mertesacker seien "grenzwertig", sagte Hanke. "Natürlich war er zu seiner Zeit ein Riesen-Fußballer und hat auch Druck verspürt. Aber damals war das mediale Interesse nicht so groß wie heute. Als er gespielt hat, gab es noch keine Handys. Er konnte machen, was er wollte, konnte auch feiern gehen."

Mertesacker hatte das Profidasein als "körperlich und mental" belastend geschildert. Sein Körper habe über seine gesamte Karriere hinweg an Spieltagen mit Brechreiz und Durchfall auf den Druck reagiert, führte der 33 Jahre alte Arsenal-Profi aus.