Medien: Bayern forciert Rückkehr von Emre Can

Steht Emre Can beim FC Bayern auf dem Zettel?

Schnappt sich der FC Bayern München den nächsten deutschen Nationalspieler? Laut italienischen Medienberichten steht der Rekordmeister in intensivem Austausch mit dem Berater von Emre Can vom FC Liverpool.

"Tuttosport" zufolge sind die Münchner zuversichtlich, den 24-Jährigen von einer Rückkehr an die Säbener Straße überzeugen zu können. Von 2009 bis 2013 trug Can bereits das Bayern-Trikot, zunächst im Jugendbereich, dann in der zweiten Mannschaft und schließlich auch siebenmal in Pflichtspielen für das Profiteam. Anschließend wechselte Can zu Bayer Leverkusen, 2014 schließlich weiter nach Liverpool.

Dort gehört der kampfstarken, flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler zwar zum Stammpersonal unter Teammanager Jürgen Klopp. Ein Abschied im Sommer soll dennoch bereits so gut wie beschlossene Sache sein.

Italiens Serienmeister Juventus schien zuletzt das Rennen um Can gemacht zu haben. Doch nun grätschen die Bayern womöglich dazwischen. Besonders attraktiv: Can wäre genauso wie Nationalmannschaftskollege Leon Goretzka, der nach der Saison von Schalke 04 nach München wechselt, ablösefrei. Der Vertrag des gebürtigen Frankfurters bei den Reds läuft aus.

Can selbst hatte zuletzt erklärt, alle Verhandlungen über seine Zukunft gestoppt zu haben. "Ich habe bei keinem Klub unterschrieben, ich bin auf diese Saison fokussiert", sagte er dem "Liverpool Echo".