Regensburg verlängert mit Palionis

Markus Palionis hat seinen Vertrag in Regensburg verlängert

Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat den Vertrag mit Innenverteidiger Markus Palionis vorzeitig um zwei Jahre bis 2020 verlängert.

Der 30-Jährige spielt bereits seit 2014 für den Tabellenvierten und schaffte mit Regensburg den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga. In der laufenden Spielzeit kam Palionis allerdings erst in drei Partien für Regensburg zum Einsatz.

🗣 "Sollten wir absteigen, will ich unbedingt beim Wiederaufbau mithelfen." (Markus Palionis bei seiner Verlängerung im April 2015)



Ein absoluter Führungsspieler und eine prägende Figur der vergangenen Jahre verlängert bis 2020. Stark, Palle! 😍💪 #Palle2020 pic.twitter.com/OZK7s9Tqbp — SSV Jahn Regensburg (@SSVJAHN) 13. März 2018

"Markus hat sich beim Abstieg in 2015 seiner Verantwortung gestellt, war der Schlüsselspieler schlechthin für den direkten Wiederaufstieg und prägt unserer Mannschaft bis heute mit seinem unbändigen Willen, seiner Siegermentalität und seinen Führungsqualitäten. Der SSV Jahn kann sich glücklich schätzen, eine Persönlichkeit wie Markus Palionis in seinen Reihen zu wissen", sagte Jahn-Geschäftsführer Christian Keller nach der Vertragsverlängerung.