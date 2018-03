Malcom doch nicht zu den Bayern?

Malcom zum FC Bayern? Trainer Heynckes relativiert die Spekulationen

Wochenlang brodelte in Fußball-Deutschland die Gerüchteküche. Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München soll an einer Verpflichtung von Außenstürmer Malcom vom französischen Erstligisten Girondins Bordeaux interessiert sein. Jetzt äußerte sich Noch-Trainer Jupp Heynckes zur Personalie.

Im Vorfeld des Bundesliga-Spiels der Bayern bei RB Leipzig am Sonntag (ab 18:00 Uhr) relativierte der 72-Jährige das Interesse am Außenstürmer, der immer wieder als Nachfolger der FCB-Oldies Arjen Robben und Franck Ribéry gehandelt wird. "Sicherlich ist er auch im Fokus unserer Scouting-Abteilung mit Hasan Salihamidzic an der Spitze", räumte Heynckes zwar ein.

Allerdings gab er gleichzeitig zu verstehen: "Ich denke nicht, dass hier Interesse besteht. Den stellt man immer ins Schaufenster und keiner beißt an." Knallharte Worte des Cheftrainers der Bayern, dessen Zukunft selbst nach wie vor nicht endgültig geklärt ist.

Über 50 Millionen Euro Ablöseforderungen

Der 21-jährige Brasilianer Malcom gilt als äußert tempo- und dribbelstark, kann zudem auf allen Offensivpositionen eingesetzt werden. Vom Spielerprofil her schien er optimal den Anforderungen des deutschen Rekordmeisters zu entsprechen.

In seiner sportlichen Heimat Bordeaux wurde auch bereits in Aussicht gestellt, das Top-Talent im Falle eines passenden Angebots ziehen zu lassen. Die Forderungen für Malcom sollen bei Rund 50 Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlungen von bis zu zehn Millionen Euro liegen. Vertraglich ist der bevorzugt auf der Linksaußenposition eingesetzte Offensivmann noch bis 2021 an Girondins gebunden.