Van Gaal rät Heynckes zu Abschied vom FC Bayern

Kennen sich aus der Bundesliga: Louis van Gaal und Jupp Heynckes

Der frühere Bayern-Trainer Louis van Gaal rät Jupp Heynckes dazu, sich von den Münchner Bossen nicht von einem Abschied am Saisonende abbringen zu lassen.

"Wenn Jupp im Sommer aufhört, wäre das sehr vernünftig. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er weitermacht", sagte der Niederländer der "Bild am Sonntag".

Es sei für den 72-jährigen Heynckes mit Blick auf sein Alter besser, auf dem Höhepunkt der Karriere aufzuhören. "Das hat er ja bereits einmal getan. Jetzt ist Jupp zurück und das ist schön. Aber wenn er nach dieser Saison aufhört, dann ist er ein Gott in Bayern", sagte van Gaal, der die Bayern von 2009 bis 2011 trainierte.

Heynckes' aktuelle Bilanz beim deutschen Rekordmeister, mit dem er wieder auf Triple-Kurs ist, sei "fantastisch", lobte van Gaal. "Er ist der Anführer dieser Mannschaft, obwohl Uli Hoeneß immer denkt, dass er der Leader des FC Bayern ist. Aber das ist nicht so, denn der Leader ist immer der Trainer. Jupp macht mit seiner Persönlichkeit, seiner Philosophie und seinem Verhalten zu den Spielern den Unterschied aus", erklärte der 66-Jährige.

Überragende Bilanz

Heynckes hatte die Bayern nach dem Rauswurf von Carlo Ancelotti im vergangenen Herbst wieder übernommen. Nach einer Siegesserie stehen die Münchner kurz vor dem erneuten Gewinn des Meistertitels, haben das Halbfinale des DFB-Pokals und das Viertelfinale der Champions League erreicht.

Immer wieder wirbt die Klubspitze darum, dass der Trainer ein weiteres Jahr im Amt bleibt. Heynckes hat jedoch mehrfach bekräftigt, sich im Sommer wieder in den Ruhestand zurückziehen zu wollen.

"Erfolgreiche Trainer wollen nicht, dass die Bosse sich einmischen"

Folglich machen immer wieder Gerüchte um mögliche Nachfolger die Runde. Ein Kandidat, der besonders häufig genannt wird, ist Julian Nagelsmann, der aktuell noch bei Liga-Konkurrent 1899 Hoffenheim unter Vertrag steht.

Louis van Gaal würde dem 30-Jährigen den überaus anspruchsvollen Job beim Rekordmeister zutrauen - sofern er bereit sei, sich im besonderen Machtgefüge der Bayern unterzuordnen.

"Ein Julian Nagelsmann hat noch keine Titel als Trainer gewonnen. Er ist in einer anderen Lebensphase als Carlo Ancelotti, der fast alles gewonnen hat in seiner Karriere", so der Niederländer: "Daher hat Carlo nicht alles gemacht, was Uli und Kalle wollten. Erfolgreiche Trainer wollen nicht, dass die Bosse sich in die Arbeit einmischen."

Großes Lob für Lewandowski

Auch zur vieldiskutierten Zukunft von Torjäger Robert Lewandowski äußerte sich van Gaal. "Ich denke, dass Bayern ihn nicht verkaufen wird. Ein Stürmer wie Lewandowski ist nicht zu ersetzen", sagte der Meistertrainer von 2010. Der Pole mache "nicht nur viele Tore, er ist auch ein Anspielpunkt und sieht den dritten Mann. Er ist aktuell der beste Stürmer der Welt."

Fast wäre es sogar zu einer Zusammenarbeit zwischen dem exzentrischen Coach und dem Angreifer gekommen. "Ich wollte ihn damals zu Manchester United holen. Der Preis war kein Problem, aber Bayern wollte ihn nicht gehen lassen", so van Gaal, der dieser Chance nachtrauert: "Ich hätte Lewandowski gerne mal trainiert."